Une saison 3 pour The Other Two, la famille Dubek reste sur HBO Max

Lancée sur Comedy Central en 2019, The Other Two a fait son retour pour sa saison 2 sur HBO Max à la fin du mois d’août (et vient tout juste de se finir). Le succès fut à l’évidence au rendez-vous, car la plateforme de streaming vient d’annoncer que la famille Dubek ferait son retour pour une saison 3.

Diffusée en France sur Comedy Central, The Other Two est une comédie de Chris Kelly et Sarah Schneider qui nous entraine dans la vie de Cary Dubek (Drew Traver), un acteur gay sans réelle carrière, et de sa sœur Brooke (Heléne Yorke), ancienne danseuse se cherchant un futur. Leur existence est chamboulée quand leur jeune frère Chase (Case Walker) devient célèbre grâce à une vidéo virale sur internet. Le duo est aussi dans l’ombre de leur mère Pat, une animatrice de talk-show.

La distribution de The Other Two est complétée par Ken Marino dans la peau du manager de Chase, Streeter, et Josh Segarra qui incarne Lance, l’ex de Brooke.

Cette bonne nouvelle arrive peu de temps après qu’HBO Max a annoncé l’annulation de Generation après une saison et le renouvellement de Gossip Girl pour une saison 2.

