The Outpost Saison 3 : Talon reprend le combat, dès ce soir sur SyFy France

Diffusée l’automne dernier sur la chaine américaine The CW, la saison 3 de The Outpost arrive en France sur la chaine SyFy ce mardi à partir de 21h00 – à raison de 2 épisodes par semaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec The Outpost qui a été renouvelée pour une saison 4, c’est une série de fantasy créée par Jason Faller et Kynan Griffin qui suit Talon (Jessica Green), la seule survivante de la race des « Blackbloods. » Des années après que son village a été détruit par un gang de mercenaires, Talon voyage aux limites du monde civilisé, en direction d’une forteresse, traquant ceux qui ont tué sa famille. Durant son périple, Talon réalise qu’elle possède des pouvoirs surnaturels qu’elle doit apprendre à maitriser si elle veut survivre et défendre le monde contre un terrible dictateur.

Quand la saison 3 débute, Talon et ses amis vont devoir s’allier pour affronter un nouvel ennemi. Après avoir réalisé qu’elle avait été trahie par les siens, Talon cherche à en découvrir plus sur sa famille disparue, se retrouvant à devoir séparer la réalité et les mensonges sur son héritage. Toujours prisonnière, Gwynn (Imogen Waterhouse) prépare de son côté un plan pour s’évader.

Au sein de la distribution de la saison 3 de The Outpost, nous retrouvons comme toujours Jessica Green, Jake Stormoen, Imogen Waterhouse, Anand Desai-Barochia et Jaye Griffiths.

