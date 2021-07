The Outpost Saison 4 : Talon reprend le combat, dès ce soir sur The CW

Techniquement parlant, c’est la seconde partie de la saison 3 de The Outpost qui fait ses débuts ce soir sur la chaine américaine The CW, mais on peut considérer qu’il est question de la saison 4.

En effet, en raison des retards pris à cause de la pandémie, The CW a renouvelé pour une saison 4 The Outpost assez tôt pour pouvoir éviter de mettre le tournage en pause. Ainsi, la production de la saison 3 ne s’est pas arrêtée. Tout ceci va surement prêter à confusion dans le futur, mais pour le moment Talon (Jessica Green) fait son grand retour dans sa traditionnelle case estivale.

Pour son retour, Talon est face à un dilemme, car Garret (Jake Stormoen) veut qu’elle occupe le trône et elle n’est pas intéressée. Elle doit par ailleurs se charger d’un mystérieux assassin en quête de vengeance. À côté de cela, Falista (Georgia May Foote) fait son deuil de Tobin (Aaron Fontaine) et développe un nouveau plant, alors que Zed (Reece Ritchie) désire que Wren (Izuka Hoyle) prenne la tête de son ordre et découvre un secret à son sujet.

Au sein de la distribution de la saison 3 de The Outpost, nous retrouvons comme toujours Jessica Green, Jake Stormoen, Anand Desai-Barochia, Aaron Fontaine, Glynis Barber, Reece Ritchie, Izuka Hoyle, Jaye Griffiths, Adam Johnson et Georgia May Foote.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.