Pas de saison 5 pour The Outpost, la fin du combat pour Talon sur The CW

Au début du mois d’octobre, la saison 4 — ou techniquement la seconde partie de la saison 3 si on en croit le network — de The Outpost arrive à sa conclusion qui sera également la dernière de la série. The CW annonce en effet dès aujourd’hui l’annulation du show. Il n’y aura pas de saison 5.

Il reste donc trois épisodes pour conclure la série et, puisque la chaine accompagne son annonce d’une promotion pour « la conclusion épique » à venir, il est à espérer que la fin en sera bien une. La réponse arrive donc d’ici peu.

Si vous n’êtes pas familiers avec The Outpost, c’est une série de fantasy créée par Jason Faller et Kynan Griffin qui suit Talon (Jessica Green), la seule survivante de la race des « Blackbloods. » Des années après que son village ait été détruit par un gang de mercenaires, Talon voyage aux limites du monde civilisé, en direction d’une forteresse, traquant ceux qui ont tué sa famille. Durant son périple, Talon découvre qu’elle possède des pouvoirs surnaturels qu’elle doit apprendre à maitriser si elle veut survivre et défendre le monde contre un terrible dictateur.

Au sein de la distribution de The Outpost, Jessica Green a notamment été entourée au fil des 49 épisodes proposés sur 4 saisons par Jake Stormoen, Imogen Waterhouse, Anand Desai-Barochia, Robyn Malcolm, Andrew Howard, Kevin McNally, Aaron Fontaine, Glynis Barber, Reece Ritchie, Izuka Hoyle, Jaye Griffiths, Adam Johnson et Georgia May Foote.

En France, The Outpost est diffusée sur la chaine SyFy.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.