The Pact Saison 1 : Une mauvaise blague tourne au meurtre, ce soir sur BBC One

Nouvelle série venant du Pays de Galles, The Pact est un thriller proposé par BBC One en cette fin de mai. Un total de six épisodes, à raison de 2 par semaines, le lundi et le mardi, et cela débute donc ce soir sur la chaine britannique.

Création de Pete McTighe (Doctor Who, A Discovery Of Witches), The Pact nous parle de la découverte d’un corps qui mène 4 amies à passer un accord. Garder leur secret va commencer à dérayer leur existence.

Employées dans une brasserie, Anna (Laura Fraser), Nancy (Julie Hesmondhalgh), Louie (Eiry Thomas) et Cat (Heledd Gwynn) sont constamment victimes des abus de leur jeune boss, Jack. Après un évènement un peu trop arrosé à leur travail, les quatre femmes décident de se venger en faisant une mauvaise blague à Jack. Elles le déposent au milieu de la forêt. Quand il est retrouvé mort, elles jurent de rester silencieuses au sujet de ce qu’elles ont fait.

Au casting de The Pact, nous retrouvons Laura Fraser, Julie Hesmondhalgh, Eddie Marsan, Aneurin Barnard, Eiry Thomas, Heledd Gwynn, Abbie Hern, Aled ap Steffan, Jason Hughes, Mark Lewis Jones, Rakie Ayola et Gabrielle Creevy.

