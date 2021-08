The Pembroke Murders : Luke Evans traque un tueur en série au Pays de Galles, ce soir sur Canal+

Mini-série diffusée en janvier dernier sur la chaine britannique ITV, l’intégralité de The Pembroke Murders qui nous invite à suivre la traque d’un tueur en série mené par Luke Evans est diffusée ce lundi 29 août à partir de 21h06 sur Canal+.

De quoi parle The Pembroke Murders ?

Basée sur des faits réels, The Pembroke Murders est une minisérie en trois épisodes qui porte à l’écran le livre Catching the Bullseye Killer, écrit par l’officier de police Steve Wilkins et le journaliste ITV News Jonathan Hill.

La série est scénarisée par Nick Stevens (In Plain Sight) et réalisée par Marc Evans (Manhunt, Safe House) avec Luke dans le rôle de l’officier Steve Wilkins qui, en 2006, vient tout juste de se réinstaller dans le coin. Il décide de s’intéresser à un double meurtre non résolu, connu sous le nom de the Coastal Path murders. Il est choqué de découvrir qu’il existe un lien entre ce double meurtre et deux autres crimes non résolus. Le suspect principal est un local nommé John William Cooper, en prison depuis la fin des années 90 pour une série de cambriolages. Cependant, si Wilkins a raison, il est aussi un tueur en série. Le temps est alors compté pour réunir suffisamment de preuves pour l’accuser de meurtre avant qu’il ne soit libéré et tue de nouveau.

Bande-annonce et Distribution

The Pembroke Murders met ainsi en scène Luke Evans que l’on a pu déjà voir sur notre petit écran dans The Alienist, mais aussi Keith Allen, Owen Teale, Alexandria Riley, Caroline Berry, Oliver Ryan et David Fynn.

Notre avis

Les Anglais multiplient les true-crime drama et cela prend presque la forme d’une tradition pour ITV qui en diffuse souvent un en début d’année, comme ce fut le cas pour The Pembroke Murders (de son titre original The Pembrokeshire Murders). Cette dernière choisit de se distinguer en se focalisant sur le fonctionnement des forces de l’ordre et du travail répétitif des recherches, associé à des contraintes budgétaires qui poussent le détective Steve Wilkins à devoir prendre des décisions réfléchies pour toucher à son but. Si le procès tombe un brin à plat, cela ne vient pas entacher la qualité générale de cette série, à la fois sobre et précise qui vient nous montrer que la vérité repose parfois sur un simple bout de tissu et qu’il n’est jamais trop tard pour tenter de panser les plaies, aussi douloureux cela soit-il.

