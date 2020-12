The Pembrokeshire Murders : Luke Evans traque un tueur en série, en janvier sur ITV

Cela devient une tradition pour ITV de diffuser un true crime drama au mois de janvier. Après White House Farm l’an dernier, la chaine britannique revisite The Pembrokeshire Murders qui est diffusée sur trois jours, du lundi 11 au mercredi 13 janvier 2021.

Mini-série en trois épisodes écrite par Nick Stevens (In Plain Sight) et réalisé par Marc Evans (Manhunt, Safe House), cette dernière porte à l’écran le livre Catching the Bullseye Killer, écrit par l’officier de police Steve Wilkins et le journaliste ITV News Jonathan Hill.

Deux double-meurtre non résolus dans les années 80 hante encore la Dyfed–Powys Police. En 2006, le tout juste promu Detective Superintendent Steve Wilkins décide de rouvrir ces deux affaires. À l’aide de nouvelles méthodes scientifiques, Wilkins et son équipe vont trouver de microscopiques traces d’ADN et de fibres qui pourraient lier ces deux meurtres à une séries de cambriolages ayant pris place dans les années 80 et 90. Le responsable de ces vols se trouve en prison et proche de la fin de sa peine. Cependant, si Wilkins a raison, il est aussi un tueur en série. Le temps est alors compté pour réunir suffisamment de preuves pour l’accuser de meurtre avant qu’il ne soit libéré et tue de nouveau.

La distribution de The Pembrokeshire Murders réunit donc Luke Evans, Keith Allen, Owen Teale, Alexandria Riley, Caroline Berry, Oliver Ryan et David Fynn.

