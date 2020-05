The Politician Saison 2 : Ben Platt repart faire campagne, en juin sur Netflix

Une nouvelle campagne commence prochainement dans The Politician. La série satirique de Ryan Murphy s’apprête ainsi à faire son retour sur Netflix pour une saison 2, le service de streaming annonçant la mise en ligne des nouveaux épisodes pour le vendredi 19 juin.

Après une première saison nous relatant une bataille électorale au sein d’un lycée, The Politician nous revient donc pour une nouvelle campagne, cette fois-ci pour le poste de sénateur de l’État de New York. On fait donc un bond dans le temps, mais on retrouve de nouveau Payton Hobart qui est déterminée à déboulonner l’implacable Dede Standish (Judith Light) de son poste de sénateur. Adulée, la tête de file de la majorité occupe ce siège depuis des années et bénéficie du soutien d’Hadassah Gold (Bette Midler), une chef de cabinet aussi pragmatique que féroce : sa réélection n’est donc qu’une simple formalité… jusqu’à l’agaçante irruption de Payton, pour qui ce siège représente la prochaine étape de son ascension vers la présidence.

Au cours d’une campagne impitoyable, le jeune homme sera contraint de décider quelle sorte d’homme politique il veut être pour gagner, et s’il est prêt à tout exposer sur la place publique, des secrets aux mensonges, en passant par un trio amoureux. Pendant ce temps, la mère de Payton, Georgina Hobart (Gwyneth Paltrow), prend une décision capitale qui menace de lui voler la vedette en anéantissant tout ce qu’il espère accomplir. Mais si Payton désire s’élever au-dessus de la politique de bas étage et réussir sans compromission, il devra d’abord trouver le ton juste et transmettre un message plus fort pour inspirer et galvaniser les électeurs.



Se composant de 7 épisodes, cette saison 2 de The Politician met donc à l’affiche Ben Platt, Judith Light, Bette Midler, Gwyneth Paltrow, Lucy Boynton, Zoey Deutch, Julia Schlaepfer, Laura Dreyfuss, Theo Germaine et Rahne Jones. David Corenswet, Ryan Haddad, Sam Jaeger, Teddy Sears, Joe Morton, Benjamin Barrett, Jackie Hoffman, Trey Eason et Trevor Mahlon Eason complètent la distribution.

