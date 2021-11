The Premise Saison 1 : Une anthologie pour parler des dilemmes moraux de notre temps, dès aujourd’hui sur Disney+

Proposée par la plateforme américaine FX on Hulu cet automne, l’anthologie The Premise qui nous invite à explorer l’époque à laquelle nous appartenons avec une pointe d’humour et de risques arrive en France dès aujourd’hui sur Disney+.

De quoi parle The Premise ?

Création de B.J. Novak (The Office), The Premise se veut être provocatrice et nous propose alors avec des épisodes de 30 minutes une collection d’histoires indépendantes se focalisant sur les personnages – la popstar, l’influenceur, l’inventeur et plus – faisant face à des épreuves explorant des dilemmes moraux de notre temps.

Le tout se fait avec un gros casting dont Lucas Hedges, Kaitlyn Dever, Jon Bernthal, Ben Platt, Tracee Ellis Ross, Daniel Dae Kim, Lola Kirke, O’Shea Jackson Jr., Soko, Ed Asner, George Wallace, Jermaine Fowler, Ayo Edebiri, Boyd Holbrook, Eric Lange, Beau Bridges et plus.

Tous les 5 épisodes de la première saison de The Premise ont été scénarisés par B.J. Novak qui en réalise également trois.