The Pursuit of Love : Lily James et Emily Beecham sont à La Poursuite de l’amour, dès maintenant sur Amazon

Diffusée au mois de mai sur la chaine britannique BBC One, la mini-série The Pursuit of Love (ou À La Poursuite de l’Amour) est maintenant disponible en France sur la plateforme Amazon Prime Video.

De Quoi parle The Pursuit of Love ?

Réalisée et scénarisée par Emily Mortimer, The Pursuit of Love est une dramédie romantique sur l’amour et l’amitié qui porte à l’écran le roman de Nancy Mitford, publié en France sous le titre La Poursuite de l’Amour. Prenant place en Europe durant la période d’entre-deux-guerres, l’histoire relate les mésaventures et péripéties amoureuses de Lisa Radlett (Lily James), aînée d’une riche famille anglaise, et de sa meilleure amie et cousine Fanny Logan (Emily Beecham).

Désireuses de conquérir leur destin, les deux jeunes aristocrates anglaises aspirent à l’amour comme elles s’éprendraient d’un rêve. Tandis que l’une se précipite vers le mariage avec fougue, la seconde guette patiemment l’élu qui viendra bouleverser sa vie. Dans le trouble de l’avant-guerre débute alors un long apprentissage sinueux et passionné, à jamais universel. L’histoire est par ailleurs en partie inspirée de la vie de son auteure pour délivrer un portrait caustique de l’aristocratie anglaise.

Trailer et Distribution

Se composant de trois épisodes The Pursuit of Love réunit donc Lily James, Andrew Scott, Emily Beecham, Assaad Bouab, Dominic West mais aussi Shazad Latif et Freddie Fox.

Une Saison 2 pour The Pursuit of Love ?

The Pursuit of Love est une mini-série et raconte une histoire complète. Par conséquent, elle n’appelle pas à une saison 2.

Cependant, le livre est le premier d’une trilogie. Il est suivi par L’Amour dans un climat froid (Love in a Cold Climate) qui prend place plus ou moins en parallèle de The Pursuit of Love, mais se centre sur des personnages différents (avec toujours Fanny en narratrice). Il est suivi par Pas un mot à l’ambassadeur (Don’t Tell Alfred) se déroule 20 ans après les évènements du premier livre.

Si à ce jour, BBC n’a pas communiqué sur une possible suite, Emily Mortimer a quant à elle fait savoir qu’elle était intéressée par revenir dans cet univers en adaptant les deux autres livres.

