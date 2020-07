The Rain Saison 3 : La fin de l’histoire se dévoile dans un trailer et en août sur Netflix

Après 13 Reasons Why et Les Demoiselles du téléphone, c’est au tour de la série scandinave The Rain de se conclure sur Netflix. La saison 3 sera ainsi la dernière et elle pourra être regardée sur la plateforme de streaming à partir du 6 aout prochain. Pour le moment, nous avons le droit à une bande-annonce.

Si vous n’êtes pas familiers avec The Rain, c’est une création de Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen et Christian Potalivo qui nous entraine dans un futur proche où le monde a été décimé par un virus transmis par la pluie. Simone (Alba August) et son frère Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) survivent dans un bunker jusqu’au jour où ils sont poussés à en sortir par un groupe de survivants qu’ils vont rejoindre. En quête d’autres survivants et de nourriture, ils vont traverser le Danemark et découvrir qu’ils ne sont pas les seuls, mais que tout le monde ne leur veut pas du bien. Lire notre avis sur cette première saison. En saison 2, alors qu’il a été découvert que Rasmus était non seulement immunisé contre le virus et pouvait le contrôler, il est pourchassé par le gouvernement qui veut faire des expériences sur lui.

Cette troisième saison de The Rain reprend là où la saison 2 s’était arrêtée. Simone et Rasmus s’opposent maintenant radicalement sur la façon de sauver l’humanité. Si Rasmus veut infecter l’ensemble de la population avec la même version bêta du virus qui l’a transformé en surhomme, Simone insiste au contraire sur l’urgence de trouver un remède.

Au niveau de la distribution de cette saison 3 de The Rain, on retrouvera Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Mikkel Boe Følsgaard, Sonny Lindberg, Lukas Løkken, Clara Rosager, Evin Ahmad, Nathalie Madueño et Johannes Kuhnke. Ils seront rejoints par Rex Leonard, Cecilia Loffredo, Henrik Birch et Annemette Andersen.

