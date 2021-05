The Republic of Sarah Saison 1 : La petite ville de Greylock déclare son indépendance, dans un mois sur The CW

C’est un peu une tradition chez The CW d’avoir des séries prenant place dans des petites villes où il fait bon vivre. Cette tranquillité est par ailleurs mise en péril à Greylock, dans la première saison de The Republic of Sarah qui sera diffusée à partir du 14 juin sur le network américain.

Création de Jeffrey Paul King, The Republic of Sarah suit donc la petite communauté de Greylock, New Hampshire qui voit son quotidien bousculé et mis en péril lorsqu’une source de Colton, un minerai de grande importance dans les industries de pointe, est découverte sous la ville. La compagnie minière Lyndon Industries compte extraire ce minerai et pour y parvenir, elle doit rayer Greylock de la carte.

C’est sans compter sur Sarah Cooper (Stella Baker), jeune enseignante au lycée, qui est déterminée, avec l’aide de sa famille et de ses proches, à les arrêter. Cela va naturellement se révéler être une tâche ardue, surtout que le frère de Sarah, Danny Cooper (Luke Mitchell), est le représentant de Lyndon. Ce dernier a connu une enfance difficile et il est décidé à obtenir vengeance sur la communauté qui, à ses yeux, l’a abandonné.

Face à cette menace, Sarah découvre que le seul moyen pour sauver Greylock serait de déclarer l’indépendance. Mais en faisant cela, la communauté va devoir se confronter à une tâche encore plus dantesque, à savoir construire une petite nation.

Cette saison 1 de The Republic of Sarah se compose de 13 épisodes et réunit Stella Baker, Luke Mitchell, Nia Holloway, Megan Follows, Forrest Goodluck, Hope Lauren, Ian Duff, Izabella Alvarez, Landry Bender,

