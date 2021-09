Pas de saison 2 pour The Republic of Sarah, The CW met fin à l’indépendance de la communauté de Greylock

C’est la fin pour The Republic of Sarah qui ne reviendra pas pour une saison 2. Alors que la saison se termine lundi 6 septembre sur The CW, le créateur de la série Jeffrey Paul a annoncé sur son instagram qu’il s’agira également du dernier épisode de la série.

On ne peut pas vraiment dire que cette nouvelle surprenne. Sur les 30 séries que le network américain a diffusées depuis l’automne dernier, The Republic of Sarah a réussi à faire seulement faire mieux que deux autres programmes : les imports Wellington Paranormal et Dead Pixels, selon TV Line. Cela signifie qu’elle se place à la vingt-huitième place sur le public global. En moyenne, la série rassemblait (en première diffusion) 326 000 téléspectateurs.

Encore inédite en France, The Republic of Sarah suit la petite communauté de Greylock, New Hampshire qui voit son quotidien bousculé et mis en péril lorsqu’une source de Colton, un minerai de grande importance dans les industries de pointe, est découverte sous la ville. La compagnie minière Lyndon Industries compte extraire ce minerai et pour y parvenir, elle doit rayer Greylock de la carte.

C’est sans compter sur Sarah Cooper (Stella Baker), jeune enseignante au lycée, qui est déterminée, avec l’aide de sa famille et de ses proches, à les arrêter. Cela va naturellement se révéler être une tâche ardue, surtout que le frère de Sarah, Danny Cooper (Luke Mitchell), est le représentant de Lyndon. Ce dernier a connu une enfance difficile et il est décidé à obtenir vengeance sur la communauté qui, à ses yeux, l’a abandonné.

Face à cette menace, Sarah découvre que le seul moyen pour sauver Greylock serait de déclarer l’indépendance. Mais en faisant cela, la communauté va devoir se confronter à une tâche encore plus dantesque, à savoir construire une petite nation.

Se composant au final de 13 épisodes, cette seule et unique saison de The Republic of Sarah réunissait dans son casting Stella Baker, Luke Mitchell, Nia Holloway, Megan Follows, Forrest Goodluck, Hope Lauren, Ian Duff, Izabella Alvarez et Landry Bender.

Tags : Network moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.