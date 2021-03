The Resident Saison 3 : Les docteurs du Chastain Memorial reprennent du service ce soir sur TF1

Cinq mois après son arrivée sur WarnerTV, l’équipe du Chastain Memorial est de nouveau prête à sauver des vies. Cette fois, c’est sur TF1 que cela se passe avec la saison 3 de The Resident, ce soir à partir de ce soir à 21h05 avec 2 épisodes inédits par soirée.

Création de Amy Holden Jones, Hayley Schore et Roshan Sethi, The Resident continue d’explorer le lien entre santé et économie en explorant au sein de ces nouveaux épisodes comment la compagnie Red Rock Mountain a pris le contrôle du Chastain Memorial, et comment les docteurs doivent se battre plus que jamais contre l’appât du gain dans le système de santé. En effet toute l’équipe du Chastain Memorial se doit d’être plus unie que jamais…

Conrad se trouve rapidement dans une situation dangereuse lorsque le chantier pour le nouveau centre de neurochirurgie provoque une explosion de gaz de laquelle il ressort blessé. Il apportait alors son aide à Jonah, un enfant de huit ans ayant fui les urgences, et son amie Annie, qui travaillait au sous-sol au moment de l’explosion. Ils sont alors également des patients pour l’équipe du Chastain Memorial.

Rappelons que le tournage de la troisième saison de The Resident a été interrompu par la pandémie, mais la série se poursuit bien, la saison 4 étant en diffusion sur la chaine américaine FOX depuis janvier.

La distribution pour la saison 3 de The Resident réunit Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Shaunette Renée Wilson, Bruce Greenwood, Glenn Morshower et Jane Leeves. Ils sont rejoints par Morris Chestnut qui incarne le docteur Barrett Cain, un neurochirurgien promu au statut de chef par Red Rock.

