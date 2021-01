The Resident Saison 4 : L’équipe du Chastain Memorial reprend du service, dès ce soir sur FOX

L’équipe du Chastain Memorial est prête à tout pour sauver des vies dans la saison 4 de The Resident, qui est diffusée à partir de ce mardi 12 janvier sur le network américain FOX (et plus tard en France sur Warner TV).

La création de Amy Holden Jones, Hayley Schore et Roshan Sethi continue donc ainsi de suivre le personnel médical du Chastain Memorial Hospital, tandis qu’ils font face à des défis professionnels et personnels et doivent de battre pour la santé de leur patient.

La saison 4 de The Resident reprend alors que le docteur Conrad Hawkins et l’infirmière Nicolette Nevin se marient au sein d’une cérémonie intime, solidifiant encore plus le lien qui les lie. Pendant ce temps, l’hôpital transitionne d’un établissement privé à public. Le docteur Randolph Bell se retrouve à fouiller dans son propre passé pour retrouver son ancien beau-fils, le talentueux chirurgien plastique Jake Wong, dans le but de le recruter et réparer leur relation. Le docteur Mina Okafor voit sa relation avec son mentor le Docteur AJ Austin s’intensifier et ils doivent apprendre à maintenir une relation professionnelle au sein de l’hôpital.

La distribution pour la saison 4 de The Resident réunit Matt Czuchry (Dr. Conrad Hawkins), Manish Dayal (Dr. Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Dr. Randolph Bell), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Shaunette Renée Wilson (Dr. Mina Okafor), Malcolm-Jamal Warner (Dr. AJ Austin), Jane Leeves (Dr. Kit Voss) et Morris Chestnut (Dr. Barrett Cain).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.