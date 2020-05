Une saison 4 pour The Resident, FOX renouvelle sa série médicale, The Last Man Standing et annule Outmatched

Alors que TF1 en France commence la diffusion de la saison 2 de The Resident, FOX rassure les spectateurs de la série en officialisant son renouvellement pour une saison 4.

Pour rappel, cette création d’Amy Holden Jones, Hayley Schore et Roshan Seth prend place au prestigieux Chastain Park Memorial Hospital, établissement où travaille le légendaire docteur Bell (Bruce Greenwood). Si ce dernier participe au prestige de l’hôpital, le jeune résident Devon Pravesh (Manish Dayal) va faire ses armes sous les ordres de Conrad Hawkins (Matt Czuchry). Emily VanCamp, Shaunette Renée Wilson, Malcolm-Jamal Warner, Glenn Morshower, Jane Leeves et Morris Chestnut complètent la distribution.

Au cours de sa troisième saison, The Resident a réuni en moyenne 10 millions de téléspectateurs toutes plateformes confondues et s’est classée dans le Top 10 des dramas de networks les plus suivis sur les 18-34 ans.

En attendant, The Resident se poursuit en France à partir de 21h05 sur TF1 ce mercredi 20 mai, avec la diffusion de la fin de la première saison et le début de la seconde.

The Resident n’est pas la seule série de FOX a décroché une autre saison, c’est aussi le cas de Last Man Standing, qui obtient une saison 9. Ramenée à la vie après son annulation par ABC, il s’agira alors de la troisième saison sur FOX. La sitcom avec Tim Allen dans la peau d’un mari et père de trois filles qui tente de garder le contrôle chez lui réunit en moyenne plus de 8 millions de personnes et se trouve être la comédie de FOX la plus suivie.

De plus, FOX a également annoncé l’annulation de Outmatched après une saison. Cette série de Lon Zimmet suit Cay (Maggie Lawson) qui travaille dans un casino et son mari Mike (Jason Biggs), un homme à tout faire, pour qui la parentalité ressemble plus à du calcul avancé. Ni Cay, ni Mike ne sont pas allés bien loin dans leurs études, mais ils ont sous leur toit, trois enfants qui sont simplement des petits génies. La saison d’Outmatched s’est achevée en mars dernier en compagnie de seulement 2.4 millions de téléspectateurs (pour sa première diffusion).

Terminons par signaler qu’il ne reste plus à FOX à annoncer le sort de Prodigal Son.

