The Resident Saison 5 : Emily VanCamp quitte la série médicale de FOX

Le Chastain Park Memorial est de nouveau affecté par le départ d’un membre de son personnel. En effet, il vient d’être révélé qu’Emily VanCamp, présente dans The Resident depuis le débit, quitte la série après 4 saisons.

Durant les 4 premières saisons de la série médicale de FOX, Emily VanCamp incarne donc l’infirmière Nic Nevin qui entretient également une relation avec Conrad Hawkins (Matt Czuchry). Par ailleurs, attention spoilers sur la saison 4, le couple s’est marié et la saison s’est terminée avec la naissance de leur premier enfant.

Selon Deadline, l’actrice aurait demandé à être libérée de son contrat à la fin de la saison et malgré les efforts faits pour qu’elle soit présente en saison 5, cela n’a pas fonctionné. Il y aurait peut-être l’espoir qu’elle puisse revenir en guest plus tard, mais rien de sûr. Dans tous les cas, l’histoire de son personnage sera conclue en début de saison 5.

Notons que FOX a commencé la promotion pour cette saison 5 de The Resident à l’aide d’un teaser laissant présager une tragédie.

Emily VanCamp n’est pas la première actrice à quitter The Resident. Shaunette Renée Wilson, l’interprète de Mina Okafor, a quitté la série au cours de la saison 4, tandis que Morris Chestnut, aka Barret Cain, ne sera plus régulier sur la série, et devrait donc moins apparaitre dans la saison 5, l’acteur ayant rejoint la distribution de la nouvelle série Our Kind of People (aussi sur FOX).

