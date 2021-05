Une saison 5 pour The Resident, le Chastain Memorial Hospital reste ouvert sur FOX

Le Chastain Memorial Hospital continuera d’accueillir et de soigner des patients sur FOX, The Resident vient d’être renouvelée pour une saison 5. Cette annonce n’est pas une grosse surprise, la série médicale étant l’une des séries scriptées les plus suivies du network américain, après la franchise 9-1-1.

Diffusée en France sur Warner TV et TF1 (et en partie disponible sur le service de streaming Disney+ et Canal+), The Resident est une création d’Amy Holden Jones, Hayley Schore et Roshan Sethi qui s’intéresse à un groupe de docteurs à Atlanta faisant face à des défis personnels et professionnels au jour le jour. La série s’intéresse alors aux questions éthiques et aux problèmes du profit qui doit passer avant la santé du patient.

En saison 4, le Chastain Memorial Hospital est devenu un hôpital public, se retrouvant avec un nouveau CEO. La saison a également été marquée par le départ de l’actrice Mina Okafor, l’interprète de Shaunette Renée Wilson.

Matt Czuchry, Emily VanCamp, Bruce Greenwood, Manish Dayal, Malcolm-Jamal Warner, Jane Leeves et Morris Chestnut forment le casting de la série. Notons que la cinquième saison sera marquée par un léger changement, avec Chestnut passant de régulier à récurrent après avoir été choisi pour être l’acteur principal de la nouveauté FOX, Our Kind Of People.

La saison 4 de The Resident se termine sur FOX ce mardi 18 mai.

