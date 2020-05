The Right Stuff : L’étoffe des héros de la mission Mercury arrive cet automne sur Disney+

Initialement développée pour National Geographic, la mini-série The Right Stuff sera finalement proposée sur Disney+. Elle arrivera l’automne prochain sur la plateforme de streaming, mais l’on peut découvrir les premières images dès maintenant.

Connue chez nous sous le titre L’Étoffe des héros, The Right Stuff est le célèbre livre de Tom Wolfe qui a déjà été adapté au cinéma en 1983 par Philip Kaufman avec Sam Shepard, Ed Harris, Scott Glenn et Dennis Quaid. A présent, c’est donc au format série et scénarisée par Mark Lafferty que l’histoire des pionniers de la conquête spatiale américaine est racontée.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette histoire vraie, il s’agit du parcours des 7 astronautes qui participèrent au programme Mercury. Tout débute au sommet de la Guerre froide avec la NASA qui développe son projet pour aller dans l’espace. Les hommes sélectionnés pour participer devinrent instantanément des héros américains. Sous le regard du pays, ils doivent se surpasser et persévérer pour accomplir leur mission.

Au casting de The Right Stuff, nous trouvons Patrick J. Adams (John Glenn), Jake McDorman (Alan Shepard), Colin O’Donoghue (Gordon Cooper), Aaron Staton (Wally Schirra), James Lafferty (Scott Carpenter), Micah Stock (Deke Slayton) et Michael Trotter (Gus Grissom). Ils sont accompagnés par Nora Zehetner, Eloise Mumford, Shannon Lucio, Patrick Fischler, Eric Ladin, Josh Cooke et Danny Strong.

