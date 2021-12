The Righteous Gemstones Saison 2 : La famille de télévangélistes fait son retour, dans moins d’un mois sur HBO et OCS

Plus de deux ans après la diffusion de la première saison, l’irrévérencieuse famille Gemstone se prépare pour faire son retour. La saison 2 de The Righteous Gemstones sera diffusée à partir du dimanche 9 janvier sur HBO avec deux épisodes, puis se poursuivra tous les dimanches avec un nouvel épisode. La série sera également disponible en parallèle sur HBO Max. En France, on pourra retrouver les épisodes en US+24 sur OCS.

De Quoi parle The Righteous Gemstones ?

Création de Danny McBride, The Righteous Gemstones se concentre sur une famille de télévangélistes et de pasteurs de mégachurch dirigée par Eli Gemstone (John Goodman), un patriarche veuf. Eli et ses enfants immatures, Jesse (Danny McBride), Judy (Edi Patterson) et Kelvin (Adam DeVine), vivent une vie opulente financée par les donations faites à leurs congrégations.

La famille travaille pour étendre son réseau, menaçant et poussant par la même occasion les petites églises environnantes à fermer leur porte, à l’image de celle du révérend John Wesley Seasons (Dermot Mulroney).

Au programme de la saison 2…

La saison 2 de The Righteous Gemstones voit la famille être menacée par des personnes extérieures, que ce soit de nouveaux ennemis ou ceux du passé, bien déterminés à détruire leur empire.

La distribution de The Righteous Gemstones réunit Danny McBride, Adam Devine, Edi Patterson, John Goodman, Cassidy Freeman, Tony Cavalero, Tim Baltz, Skyler Gisondoet Greg Alan Williams.

Walton Goggins, Jennifer Nettles, Jody Hill, Valyn Hall, Kelton DuMont et Gavin Munn font également partie de la distribution de la série. Ils sont rejoints cette saison par Jason Schwartzman, Eric Roberts, Eric Andre et Jessica Lowe.