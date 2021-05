Une saison 4 pour The Rookie, A Million Little Things et The Conners, ABC renouvèle aussi The Goldbergs and Home Economics

Après avoir annoncé le renouvellement de The Good Doctor, puis celui de Big Sky, Grey’s Anatomy et Station 19, ABC continue d’officialiser l’avenir de ses séries. Du côté des bonnes nouvelles, la chaine de l’alphabet vient de confirmer le retour de 5 de ses séries télévisées.

Ainsi, le network américain vient de renouveler les séries dramatiques The Rookie et A Million Little Things, mais aussi la comédie The Conners — les trois séries obtenant ainsi une saison 4. ABC a également passé commande pour une saison 2 de Home Economics et une saison 9 de The Goldbergs.

À cette liste, nous pouvons également ajouter Black-ish qui a décroché une huitième et dernière saison.

En moyenne, The Rookie a rassemblé près de 10 millions de téléspectateurs cette saison (chiffres après 35 jours toutes plateformes confondus), tandis que A Million Little Things parvient de son côté à atteindre 8.86 millions sur la même période.

The Conners est quant à elle la comédie numéro de la chaine, suivi par The Goldbergs qui a par ailleurs cette saison perdu l’acteur George Segal, mort le 23 mars (le dernier épisode qu’il a filmé a été diffusé le 7 avril).

