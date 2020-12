The Rookie Saison 3 : John Nolan est de retour, dès à présent dans un trailer et en janvier 2021 sur ABC

Nathan Fillion continue d’endosser l’uniforme bleu sur ABC avec la saison 3 de The Rookie qui est diffusée sur la chaine de l’alphabet à partir du dimanche 3 janvier 2021.

Création d’Alexi Hawley, The Rookie se centre sur John Nolan (Nathan Fillion), alors le plus âgé des nouvelles recrues de la police de Los Angeles, et ses collègues qui font face aux défis quotidiens de leur travail.

La troisième saison de The Rookie se frotte au sujet qui ne cessent d’être aujourd’hui présent dans l’actualité, à savoir la brutalité policière et le racisme dans les forces de l’ordre. La série abordera ses questions en dépeignant autant ce qui se passe dans la rue que ce qui se déroule dans une station, et la difficulté qu’il peut y avoir à virer un mauvais flic.

La distribution de The Rookie Saison 3 réunit Nathan Fillion, Mekia Cox, Titus Makina Jr. et Richard T. Jones. Ils sont rejoints par Brandon Routh (Legends of Tomorrow), annoncé pour un rôle récurrent. L’acteur fait sa première apparition dans l’épisode 2 dans la peau de Doug Stanton, dans les forces de l’ordre depuis 11 ans, qui suscite des réactions polarisantes au sein de la station. Il est pour le moment annoncé pour 4 épisodes, et pourrait en faire plus.

