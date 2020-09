The School Nurse Files : Une infirmière chasse des monstres invisibles, dès à présent sur Netflix

Continuant à proposer des séries coréenne, Netflix met en ligne cette semaine la première saison de The School Nurse Files, une adaptation du best-seller de Chung Serang parut en 2015 qui nous plonge dans un univers fantastique et coloré.

Adaptation du Lee Kyoung-mi et Chung Se-rang, The School Nurse Files nous invite à suivre une infirmière au don inhabituel qui, armée d’un sabre lumineux, sonde les recoins obscurs d’un lycée pour protéger les élèves contre des monstres qu’elle est la seule à voir.

L’histoire se centre ainsi Eun-young une infirmière scolaire tout à fait normale en apparence qui possède pourtant un pouvoir, celui de voir des monstres sous la forme de créatures ectoplasmiques. Quand elle se retrouve assignée à une nouvelle école, elle découvre qu’un secret pourrait mettre les étudiants en danger et elle doit se battre aux côtés d’un professeur pour sauver l’établissement.

Au casting de cette courte première saison de 6 épisodes de The School Nurse Files, nous trouvons Jung Yu-mi et Nam Joo-hyuk, mais aussi Lee Joo-young, Teo Yoo, Lee Suk-hyung, Choi Joon-young, Hyun Woo-seok, Kwon Young-chan, Park Se-jin, Song Hee-joon, Shim Dal-gi et Kim Mi-soo.

