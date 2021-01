The Serpent : Tahar Rahim et Jenna Coleman forment un duo meurtrier, à partir de ce soir sur BBC One

En plus de Doctor Who, BBC commence 2021 sur les chapeaux de roues avec la série The Serpent, diffusée à partir de ce 1er janvier sur BBC One (et naturellement disponible en parallèle sur iPlayer). La série se poursuit ensuite tous les dimanches, dès le 3 ajnvier.

Développée par Tom Shankland et Richard Warlow, The Serpent est une série en 8 épisodes qui s’intéresse au tueur en série français Charles Sobhraj (Tahar Rahim), connu pour être un escroc, séducteur, détrousseur de touristes, roi de la cavale, expert en poisons et « meurtrier diabolique ».

Ce dernier a donc agi dans les années 70, en compagnie de sa partenaire Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) à travers l’Asie, où il aurait tué entre 15 et 20 personnes, principalement des touristes. Il fut surnommé “Le Serpent” au fait qu’il a réussi à manipuler ses victimes, à échapper longtemps à la police, et à s’évader de plusieurs prisons.

La série retrace comment Sobhraj est devenu l’homme le plus recherché, avec le modeste diplomate néerlandais Knippenberg (Billy Howle) qui va se mettre à enquêter sur la disparition de touristes néerlandais et se retrouver sur la piste du tueur…

The Serpent met donc à l’affiche Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, mais aussi Ellie Bamber, Amesh Edireweera, Mathilde Warnier, Grégoire Isvarine et Tim McInnerny.

