The Shrink Next Door : La comédie noire avec Will Ferrell et Paul Rudd se dévoile avec un trailer

Après avoir teaser la nouveauté Invasion ainsi que les saisons 2 pour The Morning Show et Truth Be Told mais a aussi révélé un trailer pour la saison 2 de See, Apple TV+ continue d’élargir son offre en annonçant l’arrivée prochaine de The Shrink Next Door à l’aide d’une bande-annonce. Cette mini-série avec Will Ferrell et Paul Rudd sera donc disponible à partir du vendredi 12 novembre sur le service de streaming.

Nous venant de Georgia Pritchett, la série The Shrink Next Door est basée sur un podcast qui revenait sur une histoire vraie pour nous raconter l’étrange relation entre le psychiatre des stars Dr. Isaac « Ike » Herschkopf (incarné par Paul Rudd) et son patient de longue date Martin « Marty » Markowitz (joué par Will Ferrell). Au fil de leur relation, le bien trop charmant Ike s’immisce dans la vie de Marty, allant jusqu’à s’installer dans sa maison des Hamptons et le convaincre de le nommer président de l’entreprise familiale. La série explore comment une dynamique docteur-patient en apparence normale se transforme en une relation abusive complètement dysfonctionnelle, faite de manipulation et d’emprise.

Se composant de huit épisodes, The Shrink Next Door réunit donc Paul Rudd et Will Ferrell qui sont entourés de Kathryn Hahn dans le rôle de ‘Phyllis’, la petite sœur de Marty, et Casey Wilson, dans le rôle de ‘Bonnie’, la femme du Dr. Herschkopf.

