The Silent Sea : La Corée se lance dans une mission sur la lune pour Noël sur Netflix

Alors que Perdus dans l’espace fait son retour au début du mois de décembre, Netflix ensuite restera dans l’espace avec la nouvelle série originale coréenne The Silent Sea qui sera mise en ligne le 24 décembre. Elle se dévoile dès aujourd’hui à l’aide d’un teaser trailer.

De Quoi parle The Silent Sea ?

Scénarisée par Park Eun-kyo (Mother), The Silent Sea s’inspire du court-métrage The Sea of Tranquility de 2014 réalisé par Choi Hang-yong, plébiscité la même année lors du festival de courts-métrages Mise-en-scène. Choi Hang-yong se trouve par ailleurs de nouveau derrière la caméra.

Situé dans le futur, sur une planète Terre en voie de désertification, The Silent Sea est un thriller de science-fiction qui suit des chercheurs de haut rang tentant de récupérer de mystérieux échantillons dans un centre de recherche abandonné sur la Lune.

Le Casting de The Silent Sea

Après Sense8 et Kingdom, Donna Bae continue sa collaboration avec Netflix en tenant ici le rôle de la docteure Song Ji-an, une astrobiologiste qui s’est joint à l’équipe pour découvrir ce qui se cache derrière l’accident s’étant produit au centre de recherche sur la lune ayant mené à son abandon. Elle est entourée par Gong Yoo (Squid Game) dans la peau de Han Yoon-jae, le leader de l’équipe qui doit mener à bien cette mission avec peu d’informations. Il n’a aucun problème à se mettre en danger dans le but de protéger les membres de son équipe ; Lee Joon (Father is Strange) incarne quant à lui le Captain Ryoo Tae-seok, ingénieur en chef et membre d’élite du ministère de la Défense nationale, qui s’est porté volontaire pour cette mission dans le but d’échapper à l’environnement étouffant du ministère.

Le casting comprend également Heo Sung-tae (The Age of Shadows), dans le rôle de Kim Jae-sun, chef du groupe de ressources de l’administration de l’aviation et Lee Moo-saeng qui joue Gong Soo-hyuk, chef de la sécurité.