Une saison 34 pour The Simpsons, FOX ne se sépare pas de la famille la plus célèbre d’Amérique

À ce niveau, l’annonce de la fin de The Simpsons paraissait être inévitable à ce stade, mais il semble qu’elle ne sera pas pour tout de suite finalement. En effet, la série se poursuivra encore pour deux saisons de plus sur FOX.

Alors que FOX envisageait d’y mettre un terme il y a quelques années, The Simpsons continue sa route, décrochant deux saisons supplémentaires qui l’emmèneront jusqu’à sa saison 34. La série atteignant son épisode 700 dans deux semaines prend donc la direction de l’épisode 750. En fait, elle se dirige vers l’épisode 757 en 2023.

Même si The Simpsons n’est plus aussi suivie qu’elle l’était il y a encore une décennie, elle a réalisé avec le lancement de sa saison 32 sa meilleure performance en 6 ans, avec notamment des records en streaming sur Hulu et Fox Now. Indéniablement, le show satisfait les besoins de son nouveau propriétaire, Disney.

Pour terminer, rappelons que les autres piliers de la soirée animation de FOX ont également été renouvelés pour deux saisons de plus. Family Guy a été reconduite jusqu’à sa saison 20 et Bob’s Burgers jusqu’à sa saison 13.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.