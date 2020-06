Une saison 4 pour The Sinner, Harry Ambrose reviendra l’an prochain sur USA Network

Il y a peu de temps, USA Network annonçait qu’elle s’éloignait des séries régulières, préférant à la place miser sur l’évènementiel. Il apparait que The Sinner entre dans le genre de programmation que la chaine recherche, puisque la série reviendra pour une saison 4.

Pour rappel, la saison 3 de The Sinner fut diffusée cet hiver sur la chaine américaine et mettait le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) sur une affaire d’accident de voiture mortel en apparence banale. Au lendemain de la tragédie, Jamie (Matt Bomer), un citoyen modèle respecté, se tourne vers Ambrose pour obtenir son soutien. Le détective met cependant à jour un crime qui l’entraine dans l’investigation la plus perturbante de sa carrière.

Notons que cette troisième saison a été un succès d’audiences de plus pour USA Network, s’imposant comme étant le programme le plus regardé de la chaine (audiences cumulées de toutes les plateformes de diffusion) avec plus de 3 millions de téléspectateurs.

Pour la saison 4, le concept restera le même — chaque saison de The Sinner commence avec un crime dont le coupable est immédiatement identifié et arrêté, et le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) cherche à comprendre les motivations du responsable — avec une fois de plus Derek Simonds dans le poste de showrunner. Il est cependant trop tôt pour que l’on nous dévoile qui, après Jessica Biel, Carrie Coon et Matt Bomer, fera face à Bill Pullman.

La saison 4 de The Sinner est annoncée pour 2021 sur USA Network. À noter que la chaine n’a pas encore révélé le sort réservé à son anthologie Briarpatch.

