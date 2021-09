The Sinner Saison 4 : Harry Ambrose plonge dans un nouveau mystère, le mois prochain sur USA Network

Même si USA Network a annoncé qu’elle arrêtait ses séries régulières et ne proposerait que de l’évènementiel, The Sinner est l’exception, étant le programme le plus regardé de la chaine. Quoi qu’il en soit, après un an et demi, la série revient avec sa saison 4. La bande-annonce révélant un lancement le 13 octobre prochain sur la chaine américaine.

Pour rappel, la saison 3 de The Sinner mettait le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) sur une histoire d’accident de voiture mortel en apparence banale qui cachait un crime qui l’entraina dans l’investigation la plus perturbante de sa carrière. Après cela, il a pris sa retraite bien méritée, mais cela ne l’empêche pas de se retrouver de nouveau obsédé par une affaire qui n’est pas ce qu’elle semblait être au point de départ.

Composée de 8 épisodes, la saison 4 reprend un an après la dernière enquête, tandis qu’Harry Ambrose se rend sur l’île de Hanovre, dans le nord du Maine, pour une escapade de convalescence avec sa partenaire, Sonya (Jessica Hecht). Quand une tragédie impliquant la fille d’une famille insulaire importante survient, Ambrose est recruté pour aider sur l’investigation et plonge alors dans un mystère qui fait doucement monter la paranoïa sur cette île touristique endormie.

Au casting de cette saison 4 de The Sinner, nous retrouvons bien entendu Bill Pullman et Jessica Hecht qui sont accompagnés par Frances Fisher, Alice Kremelberg, Neal Huff, Cindy Cheung, Ronin Wong et Michael Mosley.

Pour rappel, les trois première saison de The Sinner sont à découvrir en France sur Netflix.

