Pas de saison 5 pour The Sinner Saison 4, Harry Ambrose prend vraiment sa retraite sur USA Network

La chaine câblée américaine USA Network avait annoncé son éloignement des séries originales, mais avait tout de même conservé The Sinner pour une saison de plus. Celle-ci est néanmoins la dernière. Il n’y aura pas de commande pour une saison 5.

La décision n’est donc pas surprenante. The Sinner étant la dernière série exclusive à USA Network. La chaine propose également Chucky en simultanée avec SyFy, une nouvelle stratégie de programmation du groupe NBCUniversal, mais si celle-ci parait avoir de l’avenir, elle n’entre clairement pas dans les plans de la chaine qui annonce toujours plus de sports et de TV réalité — et certainement plus d’enquêtes d’Harry Ambrose.

Quoi qu’il en soit, la diffusion de la saison 4 de The Sinner s’achève au début du mois de décembre sur USA Network (pas encore de date pour son arrivée sur Netflix en France). L’histoire de celle-ci reprend un an après que le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) a pris sa retraite à la fin de la saison 3. Il se rend sur l’île de Hanovre, dans le nord du Maine, pour une escapade de convalescence avec sa partenaire, Sonya (Jessica Hecht). Quand une tragédie impliquant la fille d’une famille insulaire importante survient, Ambrose est recruté pour aider sur l’investigation et plonge alors dans un mystère qui fait doucement monter la paranoïa sur cette île touristique endormie.

Au casting de cette saison 4 de The Sinner, nous retrouvons bien entendu Bill Pullman et Jessica Hecht qui sont accompagnés par Frances Fisher, Alice Kremelberg, Neal Huff, Cindy Cheung, Ronin Wong et Michael Mosley.

Au total, The Sinner comptera donc un total de 4 saisons, soit 32 épisodes.