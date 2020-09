The Sister : Le passé remonte à la surface dans la nouvelle série du créateur de Luther, en octobre sur ITV

Russell Tovey est un homme poursuivi par son passé et un sombre secret, au mois d’octobre sur ITV et dès à présent dans le trailer de la série en 4 épisodes, The Sister.

Dernière série de Neil Cross, le créateur de Luther, qui porte à l’écran son roman publié en France sous le titre L’homme qui rêvait d’enterrer son passé, The Sister nous introduit à Nathan (Russell Tovey), un homme bien en apparence en couple avec Holly, toujours en deuil de sa sœur Elsie qui a disparu.

En vérité, Nathan a joué un rôle dans la disparition d’Elsie qui s’est produite trois ans plus tard au cours d’une fête, et il est prêt à tout pour que cela reste un secret et protéger sa relation avec Holly. Cependant, Nathan n’est pas le seul à savoir ce qui s’est produit, Bob connait également la vérité et quand ce dernier réapparait sur le pas de sa porte avec de terrifiantes nouvelles, cela enclenche une série d’évènements catastrophiques.

Some things don’t stay buried. Written by Luther’s Neil Cross, The Sister is a chilling story of love and psychological horror, as a man desperately tries to escape his dark past. Coming to ITV and @itvhub this October.@russelltovey @bertiecarvel @AmritaAcharia1 #AllNewITV pic.twitter.com/mRiNaZ1Hxu — ITV (@ITV) September 15, 2020

The Sister met à l’affiche Russell Tovey, Bertie Carvel, Amrita Acharia, Nina Toussaint White, Paul Bazely, Simone Ashley et Amanda Root.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.