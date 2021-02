The Sister : Russell Tovey est un homme poursuivi par son passé, dès maintenant sur Salto

Diffusée en octobre 2020 sur la chaine britannique ITV, la thriller en 4 épisodes The Sister avec Russell Tovey est mis en ligne dès aujourd’hui sur le service de streaming Salto.

Nous venant de Neil Cross, le créateur de Luther, qui porte à l’écran son roman publié en France sous le titre L’homme qui rêvait d’enterrer son passé, The Sister nous introduit à Nathan (Russell Tovey), un homme bien en apparence en couple avec Holly, toujours en deuil de sa sœur Elsie qui a disparu.

En vérité, Nathan a joué un rôle dans la disparition d’Elsie qui s’est produite trois ans plus tard au cours d’une fête, et il est prêt à tout pour que cela reste un secret et protéger sa relation avec Holly. Cependant, Nathan n’est pas le seul à savoir ce qui s’est produit, Bob (Bertie Carvel) connait également la vérité et quand ce dernier réapparait sur le pas de sa porte avec de terrifiantes nouvelles, cela enclenche une série d’évènements catastrophiques.

The Sister met à l’affiche Russell Tovey, Bertie Carvel, Amrita Acharia, Nina Toussaint White, Paul Bazely, Simone Ashley et Amanda Root.

