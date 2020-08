Pas de saison 2 pour The Society, Netflix annule finalement la série

Il y a plus d’un an déjà, soit 2 mois après la mise en ligne de la première saison de la série, Netflix annonçait le renouvellement de The Society. Aujourd’hui, le service de streaming revient sur sa décision et annule sa commande.

Cela en est donc terminé pour The Society que l’on pouvait espérer retrouver avec sa saison 2 avant la fin de l’année. Le COVID-19 est à blâmer pour cela, car le retard provoqué par la pandémie a non seulement laissé la production face à l’incertitude, aucune date ne pouvant être fixée pour le lancement de la production de nouveaux épisodes, mais les nouvelles conditions de tournage allaient sérieusement faire augmenter les coûts de production, sans oublier que s’assurer que le large casting soit disponible jusqu’à ce que toutes les conditions soient bonnes pour reprendre devenait également très cher. La série dépassait visiblement son budget avant sa reprise.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Christopher Keyser (La Vie à Cinq), The Society a été présentée comme étant une version moderne du classique de la littérature américaine Sa Majesté des mouches (Lord of the Flies en anglais). L’histoire nous entraine auprès d’un groupe de jeunes qui sont mystérieusement transportées dans une sorte de copie conforme de leur ville de Nouvelle-Angleterre. Sans leurs parents, ils doivent à présent découvrir ce qui leur est arrivé s’ils veulent revenir chez eux. Alors qu’ils font face à ces questions sans réponse, ils cherchent à maintenir l’ordre et des alliances se forment dans le but de survivre. Rapidement, les choses commencent à mal tourner.

Le casting de The Society rassemble Kathryn Newton, Rachel Keller, Gideon Adlon, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Alex Fitzalan, Kristine Froseth, Jose Julian, Natasha Liu Bordizzo, Alex MacNicoll, Jack Mulhern, Salena Qureshi, Grace Victoria Cox, Sean Berdy et Toby Wallace.

