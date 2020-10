Jake Gyllenhaal à la tête de la série The Son, adaptation du roman de Jo Nesbo pour HBO avec Denis Villeneuve à la réalisation

HBO a certainement trouvé le succès dans ce qui peut être qualifié de mini-série de luxe, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que The Undoing avec Nicole Kidman et Hugh Grant va bientôt être diffusée, on apprend que la chaine payante s’associe avec Jake Gyllenhaal pour porter à l’écran le roman Le Fils de l’auteur norvégien Jo Nesbo.

Cette mini-série marquera pour l’occasion la nouvelle collaboration entre l’acteur et le réalisateur Denis Villeneuve, après les films Prisoners et Enemy. Ils seront tous les deux producteurs exécutifs sur ce projet scénarisé par Lenore Zion, aux côtés de Jonathan Nolan, Lisa Joy, Riva Marker et Athena Wickham.

L’histoire de The Son se centre sur Sonny Lofthus (Gyllenhaal), un héroïnomane et un prisonnier modèle. Endossant des crimes qu’il n’a pas commis pour expier le souvenir du suicide de son père, policier corrompu, il fait également figure de guérisseur mystique et recueille les confessions de ses codétenus. Un jour, l’une d’elles va tirer Sonny de sa quiétude opiacée. On lui aurait menti toute sa vie, la mort de son père n’aurait rien d’un suicide. Il parvient alors à s’évader de prison et, tout en cherchant une forme de rédemption, va se livrer à une vengeance implacable. En proie aux démons du ressentiment et du manque, il entend bien faire payer ceux qui ont trahi son père et détruit son existence. Quel qu’en soit le prix.

Le récit de Nesbo prend place à Oslo, à voir si l’action sera relocalisée en Amérique ou non.

