The Spanish Princess Saison 1 : Catherine d’Aragon arrive à la cour du roi, dès ce soir sur Chérie 25

Après les mini-séries The White Queen et The White Princess, une autre reine prend le pouvoir dans la première saison de The Spanish Princess, diffusée à partir de ce samedi 6 novembre à 21h05 sur Chérie 25.

De quoi parle The Spanish Princess ?

Basée sur les romans The Constant Princess et The King’s Curse (La malédiction du roi) de Philippa Gregory, The Spanish Princess s’intéresse à l’histoire de Catherine d’Aragorn, promise dès ses plus jeunes années au souverain du trône d’Angleterre.

Arrivée outre-Manche, la Princesse d’Espagne doit se faire une place dans ce pays étranger. Elle peut heureusement compter sur ses dames d’honneur, Lina et Rosa. Lorsque son mari, le Roi Arthur, meurt soudainement, le trône semble perdu pour la jeune femme. À moins qu’elle ne parvienne à se faire épouser par le nouvel héritier, le futur roi Henri VIII…

The Spanish Princess est portée à l’écran par la scénariste Emma Frost qui signe les scénarios et partage présentement le titre de showrunner avec Matthew Graham (Life On Mars, Electric Dreams).

Notons par ailleurs que l’histoire de la reine Catherine n’est pas conclut au terme des huit premiers épisodes, le récit se poursuit et se termine dans une saison 2 (comprise également de huit épisodes).

Le Casting de The Spanish Princess

Par le passé, Catherine d’Aragon a été incarnée par Maria Doyle Kennedy dans The Tudors ou encore par Joanne Whalley dans Wolf Hall. C’est présentement la jeune Charlotte Hope qui prête ses traits à Catherine, reine consort d’Angleterre et et fille d’Isabelle Ier de Castille et de Ferdinand II d’Aragon.

Autour de Charlotte Hope et Stephanie Levi-John, la distribution de The Spanish Princess rassemble Angus Imrie (Hollow Crown, Kingdom) dans la peau du futur roi Arthur Tudor ; Dame Harriet Walter (The Crown, Call the Midwife) dans le rôle de la formidable Margaret Beaufort ; Laura Carmichael (Downton Abbey, Marcella) en tant que Margaret (Maggie) Pole ; Philip Cumbus (Girlfriends) est Thomas Wolsey ; Ruairi O’Connor (Delicious) prête ses traits au frère d’Arthur, le Prince Harry (futur Henry VIII), Georgie Henley (la franchise Nana) à sa sœur Margaret, et Elliot Cowan (Da Vinci’s Demons) et Alexandra Moen (Fortitude, Dickensian) au roi Henry et à la reine Elizabeth.