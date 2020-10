The Spanish Princess Saison 2 : La reine Catherine est de retour ce dimanche sur StarzPlay

Il fallait bien plus d’une saison pour raconter l’histoire de la reine Catherine. La saison 2 qui sera donc la dernière de The Spanish Princess est à découvrir dès ce dimanche en France sur StarzPlay.

Adaptant les romans The Constant Princess et La malédiction du roi de Philippa Gregory, The Spanish Princess qui est scénarisée par Emma Frost et Matthew Graham revient sur l’histoire de Catherine d’Aragon (Charlotte Hope), la fille d’Isabelle Ier de Castille et de Ferdinand II d’Aragon qui fut promis au trône d’Angleterre enfant. Quand la série débute, elle arrive ainsi à la Cour en compagnie de sa demoiselle d’honneur Lina et devient rapidement reine du Pays de Galles. Lorsque son mari meurt, Catherine doit se battre pour conserver sa place et porte son regard sur le Prince Harry qui est destiné à devenir le roi Henry VIII.

Cela nous conduit à la saison 2 de The Spanish Princess qui va retracer la période où Catherine et Henry VIII règnent sur l’Angleterre, aimés par le peuple et à la tête de la cour la plus glamour d’Europe. Ensemble, ils créent une Angleterre fière, confiante et suffisamment forte pour résister aux menaces extérieures. Mais le combat de Catherine pour mettre au monde un héritier met en péril son mariage et sa position à la cour. Et elle est hantée par ses choix passés. Même après avoir fait ses preuves comme politicienne, diplomate, figure nationale et même commandante militaire, Catherine doit se battre pour sauver son amour pour le Roi et pour préserver la paix et la prospérité de leur règne.

On retrouve au casting de cette saison 2 de The Spanish Princess Charlotte Hope (Catherine d’Aragon) et Ruairi O’Connor (Henri VIII), entourés de Stephanie Levi-John (Lina de Cardonnes), Georgie Henley (Reine d’Ecosse Marguerite) et Laura Carmichael (Margaret “Maggie” Pole).

Ils sont rejoints par Ray Stevenson (Rome) qui joue le nouveau mari de Meg, le Roi Jacques IV d’Ecosse, et Sai Bennett (Mr. Selfridge) dans la peau de la Princesse Marie, soeur d’Henri et Meg, maintenant en âge de forger une alliance politique pour les Tudor grâce à son mariage. Andrew Buchan (Broadchurch) interprète Sir Thomas More et Peter Egan (Downton Abbey) le pilier des Tudors, le général Howard.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.