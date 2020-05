The Spanish Princess Saison 2 : Starz tease le retour de la reine Catherine pour l’automne

Alors que l’on peut (re)découvrir The White Princess depuis ce week-end sur Chérie 25 en France, Starz annonce le retour prochain de la reine Catherine à l’aide d’un teaser pour la saison 2 de The Spanish Princess. Plus spécifiquement, la chaine révèle une diffusion à l’automne.

Adaptant les romans The Constant Princess et La malédiction du roi de Philippa Gregory, The Spanish Princess revient sur l’histoire de Catherine d’Aragon (Charlotte Hope), la fille d’Isabelle Ier de Castille et de Ferdinand II d’Aragon qui fut promis au trône d’Angleterre enfant. Elle arrive ainsi à la Cour en compagnie de sa demoiselle d’honneur Lina et devient rapidement reine du Pays de Galles. Lorsque son mari meurt, Catherine doit se battre pour conserver sa place et porte son regard sur le Prince Harry qui est destiné à devenir le roi Henry VIII.

Cela nous conduit à la saison 2 de The Spanish Princess qui va retracer la période où Catherine et Henry VIII règnent sur l’Angleterre, aimés par le peuple et à la tête de la cour la plus glamour d’Europe. Cependant, la difficulté de Catherine a produire un héritier met son mariage et sa position en péril, alors qu’elle est hanté par les choix qu’elle a fait. Elle doit dès lors se battre pour sauver sa relation avec le roi et maintenir la paix et la prospérité dans le royaume

Emma Frost et Matthew Graham sont showrunners sur cette saison 2 en 8 épisodes qui réunit dans sa distribution, autour de Charlotte Hope, Ruairi O’Connor dans la peau du roi, Stephanie Levi-John qui incarne Lina, Georgie Henley en tant que Margaret Tudor et Laura Carmichael dans la peau de Magaret Pole.

Ils sont alors rejoints par Ray Stevenson (Rome) qui incarnera le roi James IV d’Ecosse ; Sai Bennett (Mr. Selfridge) dans la peau de Mary, la soeur de Meg et Henry, qui peut maintenant forger une alliance avec les Tudors à travers son propre mariage ; Andrew Buchan (Broadchurch) prêtera ses traits à Sir Thomas More ; et Peter Egan (Downton Abbey) au General Howard.

