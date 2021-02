Une saison 3 pour The Split qui sera également la dernière de la série BBC

Voilà maintenant presque deux ans que la saison 2 de The Split a été diffusée sur BBC One qui annonce que la série a été renouvelée pour une saison 3. Une troisième saison qui sera également la dernière.

Création d’Abi Morgan, The Split se centre sur la famille Defoe qui se trouve à la tête d’une puissante firme contrôlant le marché du divorce à Londres. La série commence lorsque Hannah Stern (Nicola Walker) choisit de quitter sa famille pour travailler pour le cabinet rival, Noble & Hale, et se retrouve à devoir affronter sa sœur Nina (Annabel Scholey) et sa mère Ruth (Deborah Findlay), qui sont également des avocates à succès.

Mélange entre la série judiciaire et le drama familial, la saison 3 de The Split explorera donc les nouveaux défis que doit surmonter Hannah, qui doit faire face à son divorce et se bat alors pour sauver sa famille et son mariage. Alors que les erreurs du passé sont exposées et que des cœurs sont brisés, le cabinet Noble Hale and Defoe accumule toujours plus d’heures à faire dans la capitale mondiale du divorce.

Pour cette saison 3 de The Split, on retrouve naturellement à la distribution Nicola Walker, Stephen Mangan, Annabel Scholey, Fiona Button, Deborah Findlay et Chukwudi Iwuji alors que Dee Koppang O’Leary (Bridgerton, The Crown) sera le réalisateur principal.

Le tournage pour cette saison 3 de The Split doit avoir lieu cette année.

