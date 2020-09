The Spy : L’histoire vraie d’un des plus célèbres espions israéliens, désormais sur Netflix

Un an après sa premier diffusion en France sur OCS, la mini-série d’espionnage The Spy co-produite entre Canal+ et Netflix est finalement arrivée en France sur… Netflix. L’intégralité des épisodes est en effet désormais disponible sur la plateforme de streaming.

Composée de six épisodes, The Spy revient ainsi sur l’histoire vraie d’Eli Cohen qui était l’un des espions les plus importants au service d’Israël, qui a infiltré les plus hautes sphères militaires et politiques syriennes dans les années 1960. Son rôle était de fournir des renseignements et d’influencer des décisions dans un contexte géopolitique tendu.

Dans cette série écrite et réalisée par Gideon Raff, le créateur de Hatufim (version originale de Homeland), nous suivons donc Eli (joué par Sacha Baron Cohen) tandis qu’il se hisse dans les plus hautes strates de la société syrienne et que son passé refait alors surface à la suite d’une investigation des services de contre-espionnage égyptiens.

Au casting de The Spy, nous retrouvons donc Sacha Baron Cohen dans un premier rôle à contre-emploi et il est entouré par Noah Emmerich (The Americans), Alexander Siddig (Star Trek, Gotham), Hadar Ratzon-Rotem (Hatufim), Yael Eitan (Hatufim), Nassim Si Ahmed (Lascars), Mourad Zaoui (Tut) et Moni Moshonov (BeTipul)

