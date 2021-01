The Stand : Le Fléau de Stephen King débute ce dimanche sur StarzPlay en France

La fin du Monde s’invite sur StarzPlay dès ce dimanche. Un peu plus de deux semaines avant ses débuts sur CBS All Access, le service de streaming français lance en effet à son tour la mini-série The Stand à raison d’un épisode par semaine.

Comme le titre l’explicite, The Stand est une nouvelle adaptation du roman de Stephen King connu en France sous le titre Le Fléau. Il s’agit d’ailleurs de la seconde adaptation de ce livre dans ce format, la précédente datant maintenant de 1994.

Scénarisée par Benjamin Cavell, cette mini-série prend place dans un monde ravagé par une pandémie qui élimine la quasi-totalité de la population humaine en quelques semaines. Seule une poignée de rescapés, dont Mère Abagail qui a 108 ans (Whoopi Goldberg), sont naturellement immunisés contre le virus parvient à rester en vie. Ses survivants ont connu l’horreur, mais ils vont bientôt devoir se confronter à leurs pires cauchemars prenant la forme de Randall Flagg, L’Homme en Noir (Alexander Skarsgård), un être inquiétant doté de pouvoirs surnaturels qui rassemble ses propres disciples. C’est ainsi qu’un combat entre le Bien et le Mal émerge.

Le casting de cette version de The Stand rassemble Alexander Skarsgård, Whoopi Goldberg, James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Irene Bedard, Nat Wolff, Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara, Fiona Dourif, Natalie Martinez, Hamish Linklater, Daniel Sunjata et Greg Kinnear.

