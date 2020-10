The Third Day : Live event spécial “Autumn” à partir de 10h30 en direct sur la page Facebook d’OCS

Depuis la mi-septembre, Jude Law incarne un homme qui a échoué sur une île mystérieuse au large des côtes britanniques dans The Third Day qui est proposé en France sur OCS.

Plus spécifiquement, la première partie de la série, sous-titrée Été et se composant de 3 épisodes, se centre donc sur Sam (Law) qui découvre un groupe d’habitants bien décidés à maintenir leur style de vie coûte que coûte. La chaine OCS propose ainsi ce samedi 3 octobre sur sa page Facebook de se plonger dans l’évènement spécial d’une durée de 12H intitulé Autumn.

« Autumn » sert de pont entre les parties « Summer » et « Winter », sans pour autant influer sur la trame des évènements de The Third Day. Des membres du casting seront de la partie, comme Jude Law et Katherine Waterston . Florence Welch, membre du groupe Florence and The Machine sera également l’invitée exceptionnelle de cet évènement. Retransmise en direct et en une seule prise continue, cette diffusion invite les spectateurs à pénétrer plus profondément dans le monde mystérieux et onirique de The Third Day, brouillant et déformant les frontières entre la réalité et l’imaginaire.

Derrière cet évènement, on retrouve la compagnie de théâtre Punchdrunk. Depuis sa création en 2000, cette dernière s’est spécialisée dans les évènements de type « immersifs ». Ils ont déjà œuvré par le passé sur un évènement similaire à l’occasion de la seconde saison de Search Party, dont la dernière saison est disponible en intégralité sur OCS à la demande. Marc Munden, le réalisateur de la partie « Summer » de la mini-série, est également partie prenante dans ce projet.

La seconde partie de The Third Day, “Hiver” se concentre sur une femme venue de l’extérieure (Naomie Harris) qui se rend sur l’île à la recherche de réponses, mais se retrouve à la place dans une bataille dont la conclusion déterminera son destin. La diffusion se poursuit ainsi à partir du 6 octobre sur OCS.

