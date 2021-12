The Tourist : Jamie Dornan cherche des réponses dans le nouveau thriller des frères Williams, en janvier sur BBC One

L’année 2022 commencera en compagnie de Jamie Dornan (The Fall) sur BBC One avec The Tourist. Ce thriller en six parties sera diffusée à partir du samedi 1er janvier sur la chaine britannique et se dévoile donc avec une bande-annonce à un mois de son lancement.

De quoi parle The Tourist ?

Dernière création de Harry et Jack Williams (Baptiste, The Missing, Angela Black), The Tourist est un thriller qui met en scène Jamie Dornan dans la peau d’un homme britannique (sans nom connu) qui se trouve dans l’Outback Australien lorsqu’il est poursuivi par un camion qui veut le faire sortir de la route. Lorsqu’il reprend connaissance à l’hôpital après l’accident, il ne se souvient plus de qui il est et des hommes le veulent mort.

Il n’a d’autres choix que de tenter de découvrir qui il est, et rapidement, s’il veut comprendre ce qui se passe. Mais parviendra-t-il à obtenir des réponses avant que ceux qui le veulent mort le rattrape ?

Le Casting de The Tourist

The Tourist met donc à l’affiche Jamie Dornan, qui est entouré par Danielle Macdonald (Unbelievable), Shalom Brune-Franklin (Line of Duty, Roadkill), Ólafur Darri Ólafsson (Trapped, The Missing), Alex Dimitriades (The End, The Cry), mais aussi Damon Herriman (Mindhunter, Justified).