The Trial of Christine Keller : BBC One retrace l’Affaire Profumo en fin de mois, et dès à présent dans un trailer

Pour la fin de l’année, BBC propose The Trial of Christine Keller, série qui revient sur l’affaire Profumo avec Sophie Cookson dans la peau de Christine Keeler, diffusée le 29 et 30 décembre sur la chaine britannique.

Scénarisée par Amanda Coe, The Trial of Christine Keller revient sur le scandale politique britannique ayant eu lieu en 1963, d’après le nom de John Profumo, secrétaire d’État à la Guerre à partir de 1960 dans le gouvernement du Premier ministre Harold Macmillan. Cette fameuse affaire fut abordée dans la seconde saison de The Crown.

Au centre de cette histoire se trouve Christine Keller, jeune femme de 19 ans qui a eu une brève liaison avec John Profumo (homme marié à l’actrice Valerie Hobson) et qui aurait été simultanément la maîtresse d’un attaché militaire soviétique et espion supposé, le capitaine Yevgeny Ivanov, ce qui poserait une menace de sécurité interne. Cette découverte et des rumeurs d’autres scandales vont intensifier cette affaire.

Composée de 6 épisodes, le casting de The Trial of Christine Keller réunit Sophie Cookson, James Norton, Ben Miles, Emilia Fox, Nathan Stewart-Jarrett, Anthony Welsh et Ellie Bamber

