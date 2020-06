The Twilight Zone Saison 2 : Retour dans la dimension de Jordan Peele, aujourd’hui sur CBS All Access

Jordan Peele nous invite à replonger dans The Twilight Zone grâce à une nouvelle fournée d’épisodes dans la saison 2 qui est mise en ligne en intégralité, dès aujourd’hui, sur la plateforme de streaming américaine CBS All Access.

Si vous n’êtes pas familiers avec ce reboot de la classique anthologie de science-fiction (aka La Quatrième Dimension chez nous), The Twilight Zone nous propose des histoires indépendantes qui prennent la forme de récit allant de l’horreur à la science-fiction classique. Pour en savoir plus, consultez notre compte-rendu de la première saison avec un classement des épisodes.

La saison 2 de The Twilight Zone se compose de 10 nouveaux épisodes dans lesquels nous croiserons Joel McHale, Damon Wayans Jr., David Krumholtz, Natalie Martinez, Topher Grace, Kylie Bunbury, Gretchen Mol, Greta Lee, Jurnee Smollett-Bell, Tawny Newsome, Sky Ferreira, Thomas Lennon, Morena Baccarin, Colman Domingo, Tony Hale, Daniel Sunjata, Ethan Embry, Billy Porter, Jenna Elfman, Christopher Meloni, Jimmi Simpson, Gillian Jacobs et plus

Au niveau des scénarios, nous retrouverons des auteurs familiers comme Heather Anne Campbell, Glen Morgan, Alex Rubens et bien entendu Jordan Peele, mais aussi des nouveaux comme Emily C. Chang, Sarah Amini, Osgood Perkins et Win Rosenfeld.

