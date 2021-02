Pas de saison 3 pour The Twilight Zone, l’anthologie de Jordan Peele ne se poursuivra pas sur Paramount+

Anciennement appelée CBS All Access, la plateforme de streaming américaine Paramount+ donne des nouvelles du dernier reboot en date de The Twilight Zone, annonçant ainsi que la série ne reviendra pas pour une saison 3.

Les raisons derrière cette annulation n’ont pas été spécifiées. Est-ce le résultat de la nouvelle politique de Paramount+ après son rebranding ou des audiences insatisfaisantes, à moins que cela soit la conséquence de retards occasionnés par la pandémie ? Quoi qu’il en soit, la version de The Twilight Zone de Jordan Peele s’arrête là, mais la franchise revenant régulièrement, ce n’est probablement pas la dernière fois que l’on en parlera.

Si vous n’êtes pas familiers avec ce reboot de la classique anthologie de science-fiction (aka La Quatrième Dimension chez nous), The Twilight Zone nous propose des histoires indépendantes qui prennent la forme de récit allant de l’horreur à la science-fiction classique. Pour en savoir plus, consultez notre compte-rendu de la première saison avec un classement des épisodes et celui de la saison 2.

Produite par Peele, Simon Kinberg et Marco Ramirez, cette dernière itération de The Twilight Zone se compose donc au final de 2 saisons pour un total de 20 épisodes d’une heure.

