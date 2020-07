The Umbrella Academy Saison 2 : La famille se réunit pour sauver le monde, dans 3 semaines sur Netflix

Plus d’un an après la mise en ligne de la première saison, Netflix prépare le retour de The Umbrella Academy qui entamera sa saison 2 ce vendredi 31 juillet. En attendant, nous pouvons découvrir un aperçu des nouvelles aventures folles de cette famille pas comme les autres dans une bande-annonce.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série (ou le comic book qui sert d’inspiration), The Umbrella Academy nous parle d’une famille de super-héros pas comme les autres. En 1989, le même jour, quarante-trois bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n’étaient pas enceintes et que rien ne relie. Sept de ces enfants sont adoptés par un milliardaire qui crée l’Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Les six membres toujours en vie se retrouvent pour les funérailles de leur père et doivent travailler ensemble pour résoudre le mystère qui entoure sa mort, alors que des signes apparaissent signifiant l’approche d’une apocalypse.

En saison 2, un saut temporel a disséminé la fratrie dans le temps et aux quatre coins de Dallas, au Texas, sur une période de trois ans commençant en 1960. Certains, coincés dans le passé depuis des années, ont refait leur vie, convaincus d’être les seuls à avoir survécu. Numéro Cinq est le dernier à atterrir, et ce, au beau milieu d’une catastrophe nucléaire qui est une conséquence du bouleversement du continuum temporel provoquée par le groupe. Les membres de l’Umbrella Academy doivent donc trouver le moyen de se réunir pour identifier l’origine de la catastrophe, y mettre fin et revenir à l’époque actuelle afin d’empêcher cette autre apocalypse, le tout en étant pourchassés par un trio d’impitoyables assassins suédois.

Les membres de l’Umbrella Academy sont incarnés par Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) et Justin H. Min (Ben). Ils sont rejoints en saison 2 par Yusuf Gatewood (The Originals) qui joue Raymond,un leader né qui est aussi intelligent que confiant ; Marin Ireland (Homeland) dans la peau se Sissy, une mère du Texas qui ne laisse rien passer ; et Ritu Arya (Humans) pour Lila, une imprévisible « caméléon. »

