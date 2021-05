The Underground Railroad : Le périple de Cora débute dès aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo

Un mois après Them, la plateforme de streaming Amazon Prime Video explore de nouveau les horreurs infligées aux Afro-Américains par le passé, mais le fait cette fois en nous parlant d’esclavage dans The Underground Railroad qui est à découvrir dès à présent.

Développée et réalisée par Barry Jenkins, The Underground Railroad est une adaptation du roman éponyme de Colson Whitehead (qui a gagné le prix Pulitzer pour ce livre) qui suit Cora (Thuso Mbedu), seize ans, esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’avant la guerre de Sécession.

Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Quand Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir pour gagner avec lui les États libres du Nord, elle accepte. Commence alors une incroyable odyssée pour Cora, l’emmenant de la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le Tennessee, où elle fera tout pour conquérir sa liberté.

Au niveau de son casting, The Underground Railroad rassemble Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre et Joel Edgerton dans les premiers rôles. Ils sont notamment accompagnés par Justice Leak, Damon Herriman, William Jackson Harper, Amber Gray, Jim Klock, Lily Rabe, Lucius Baston, Fred Hechinger, Will Poulter, Peter Mullan ou encore Benjamin Walker.

