The Undoing : Nicole Kidman et Hugh Grant au cœur du scandale, ce soir sur HBO et lundi sur OCS

De retour sur HBO/OCS après Big Little Lies, Nicole Kidman partage cette fois l’affiche avec Hugh Grant dans The Undoing, une nouvelle mini-série qui débute donc ce dimanche sur la chaine américaine et lundi soir à 20h40 sur OCS City en France.

Basée sur le roman “Les premières impressions” de Jean Hanff Korelitz (You Should Have Known en version originale), The Undoing est scénarisée par David E. Kelley (Big Little Lies, Mr Mercedes) et réalisée par Susanne Bier (The Night Manager, Bird Box).

L’histoire se centre sur Grace Sachs (Nicole Kidman) qui est une thérapeute spécialisée dans les relations de couple. Elle mène l’existence dont elle a toujours rêvé. Son mari (Hugh Grant) lui est dévoué, son fils (Noah Jupe) est dans une école prestigieuse et elle est sur le point de publier son premier livre. Quelques semaines avant la sortie de ce dernier, tout s’écroule autour de Grace suite à une mort violente et la disparition de son mari. Elle se retrouve au cœur d’un désastre très public et doit détruire ce qu’il reste de sa vie pour en construire une autre avec son fils.

Au niveau du casting, The Undoing met donc en scène Nicole Kidman, Hugh Grant et Noah Jupe, mais également Donald Sutherland, Fala Chen, Édgar Ramírez, Michael Devine, Lily Rabe, Ismael Cruz Córdova, Matilda De Angelis et Noma Dumezweni.

