Une saison 2 pour The Victims’ Game, les enquêtes se poursuivront sur Netflix en 2022

Depuis 2019, Netflix a lancé plusieurs séries taïwanaises, mais aucune n’a dépassé le stade de la première saison. Cela change donc aujourd’hui avec The Victims’ Game qui est officiellement renouvelée.

Malgré son apparente popularité (elle est par ailleurs nommée pour 8 Golden Bell Awards dans son pays), la saison 2 de The Victims’ Game n’arrivera pas tout de suite, puisque la plateforme de streaming annonce une mise en ligne courant 2022.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette adaptation du roman The Fourth Victim publié en 2015 par Liang Shuting et Xu Ruilang, la saison 1 de The Victims’ Game suit Fang Yi-jen, un expert médico-légal atteint du syndrome d’asperger, qui découvre une preuve qui connecte un meurtre avec sa fille qu’il a perdue de vue. Dans le but de résoudre cette affaire sans se faire remarquer, il utilise ses connaissances pour orienter le détective Chao Cheng-Kuan sur une mauvaise piste. En parallèle, Fang Yi-jen conclut un marché avec la journaliste d’investigation Hsu Hai-yin qui détient également des indices sur cette affaire. Fang Yi-Jen finit par réaliser que, pour découvrir ce qui s’est passé, il va avoir plus besoin des émotions qu’il réprime que de ses compétences scientifiques.

La distribution de cette saison 1 de The Victims’ Game rassemblait ainsi Joseph Chang, Hsu Wei-ning, Jason Wang, Ruby Lin, Moon Lee, River Huang, Chen Chia-kuei, Ding Ning, Hsia Ching-ting et Rexen Cheng.

