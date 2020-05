The Victim’s Game : Un expert médico-légal risque tout pour résoudre une affaire, dès à présent sur Netflix

Quelques mois après la mise en ligne de la série Nowhere Man (la première série tournée en Mandarin), Netflix continue d’étendre son offre avec une nouvelle série nous venant de Taiwan, à savoir Victim’s Game qui est dès à présent disponible sur le service de streaming.

Adaptation du roman The Fourth Victim publié en 2015 par Liang Shuting et Xu Ruilang, cette saison 1 de Victim’s Game suit Fang Yi-jen, un expert médico-légal atteint du syndrome d’Asperger, qui découvre une preuve qui connecte un meurtre avec sa fille qu’il a perdu de vue. Dans le but de résoudre cette affaire sans se faire remarquer, il utilise ses connaissances pour orienter le détective Chao Cheng-Kuan sur une mauvaise piste.

En parallèle, Fang Yi-jen conclut un marché avec la journaliste d’investigation Hsu Hai-yin qui détient également des indices sur cette affaire. Fang Yi-Jen finit par réaliser que, pour découvrir ce qui s’est passer, il va avoir plus besoin des émotions qu’il réprime que de ses compétences scientifiques.

Composée de 8 épisodes réalisés par Zhuang Xuanwei et Chen Guanzhong, cette saison 1 de The Victim’s Game rassemble dans sa distribution Joseph Chang, Hsu Wei-ning, Jason Wang, Ruby Lin, Moon Lee, River Huang, Chen Chia-kuei, Ding Ning, Hsia Ching-ting et Rexen Cheng.

